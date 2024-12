Zeer pijnlijke vaststelling in de Jupiler Pro League: de cijfers zitten weer in stijgende lijn

Het geweld in en rondom Belgische voetbalstadions is de afgelopen jaren opnieuw toegenomen. Dit blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon ontving via een parlementaire vraag aan minister Annelies Verlinden.

Zowel het aantal processen-verbaal als de opgelegde stadionverboden vertonen een stijgende lijn. In de afgelopen vijf seizoenen werden er 3.919 processen-verbaal opgesteld voor inbreuken op de voetbalwet.

Het aantal pv's steeg van 604 in het seizoen 2019-2020 naar 1.195 in 2021-2022, daalde het iets naar 900, om in het afgelopen seizoen 2023-2024 weer te stijgen tot 1.007. Dit toont een zorgwekkende trend van toenemend geweld en overlast.

Daarnaast werden er in dezelfde periode 56.885 maanden aan administratieve stadionverboden opgelegd. Na een stijging naar 1.374 stadionverboden in 2021-2022, daalde het aantal weer in het seizoen 2022-2023, maar steeg het opnieuw naar 987 in het seizoen 2023-2024.

CD&V-Kamerlid Franky Demon pleit voor een uniforme handhaving van de voetbalwet in heel België, met een strikte nultolerantie voor geweld, vooral richting stewards. Hij wil de voetbalwet zelfs nog strenger maken.

Hij benadrukt het belang van stewards in het veiligheidsbeleid van de clubs en stelt dat zij meer respect verdienen, gezien hun cruciale rol bij het waarborgen van de orde in de stadions.