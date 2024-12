David Hubert is voor één speler van Genk in het bijzonder op zijn hoede: "We hebben een plan"

Anderlecht-trainer David Hubert kijkt vol vertrouwen vooruit naar de topper van zondag tegen KRC Genk. Hoewel de statistieken niet in het voordeel van paars-wit spreken, ziet hij mogelijkheden om in Limburg een goed resultaat neer te zetten.

Genk heeft de laatste jaren thuis niet meer verloren van Anderlecht in eigen huis. “Het is voor ons een reden te meer om het tegendeel te bewijzen. We weten dat we daar kunnen winnen", zegt Hubert.

De trainer benadrukt dat Genk momenteel in een sterke thuisreeks zit, maar dat Anderlecht ook in de juiste flow zit. "Ik ken Genk als geen ander. Hun laatste wedstrijden waren misschien wat minder, maar we focussen op hun kwaliteiten, want die zijn er zeker."

Toch ziet Hubert ook zwakke punten bij de tegenstander. “Die minpunten willen we maximaal uitbuiten. Je speelt liever tegen een ploeg die niet in een volle winning streak zit. Dit is misschien wel het juiste moment om hen te treffen.”

Hubert verwacht echter een gemotiveerd Genk na hun recente nederlaag tegen Club Brugge. "Zij hebben redenen genoeg om te reageren. Het wordt aan ons om daar slim op in te spelen. Het is een uitdaging, maar eentje waar we klaar voor zijn", zei Hubert.

Wat ook een uitdaging wordt, is de aanpak van Arokodare Tolu. De grote Nigeriaan is cruciaal in het spel van Genk. "Die Samu van Porto was een gelijkaardig profiel. We hebben een plan om Tolu aan te pakken. En niet alleen in de box, want hij is ook een aanspeelpunt en heeft snelheid."