Gewezen Anderlecht-ster heeft nieuwe club op het oog: 'Kapers op de kust, transfer in de miljoenen'

Chancel Mbemba zal niet meer spelen in de kleuren van Olympique Marseille. De voormalige verdediger van Anderlecht wil Marseille verlaten en heeft mogelijk een zeer interessante bestemming gevonden. Er zijn meerdere kapers op de kust.

Hoewel hij bij zijn aankomst in Marseille een vaste waarde was, heeft Chancel Mbemba dit seizoen nog geen enkele minuut gespeeld in het shirt van Olympique Marseille en zal hij de club niet langer vertegenwoordigen.

Mbemba wil weg

Dat was een maand geleden al de beslissing van het bestuur van Marseille, dat de Congolese centrale verdediger aan de kant heeft geschoven vanwege zijn contractuele situatie.

De voormalige speler van Anderlecht heeft vorige zomer meerdere aanbiedingen afgewezen en is in onenigheid geraakt met de clubleiding. Mbemba is dus op zoek naar een nieuwe club, zoals hij zelf ook al liet uitschijnen.

Twee miljoen euro?

Een maand geleden kwam er met Stade Brestois een eerste Franse club op de proppen, maar ondertussen zou er ook interesse zijn van Stade de Rennes. Dat laat alvast RMC Sport weten.

Beide ploegen willen er de ervaren centrale verdediger met een verleden bij RSC Anderlecht graag bij hebben. Marseille kan niet al te moeilijk doen, maar er wordt wel gesproken over een mogelijke transfersom van zo'n twee miljoen euro.