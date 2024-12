Anthony Moris verrast: "We maken wel eens ruzie..."

Union Saint-Gilloise heeft zich goed herpakt na een moeilijke start van het seizoen. De groep lijkt hechter te zijn geworden.

Tenminste, als we de woorden geloven van de doelman en kapitein van Union, Anthony Moris. Hij sprak op de microfoon van de RTBF.

Hij gaat eerst in op de moeizame start van het seizoen voor Union. "De magie was er de afgelopen drie seizoenen, met resultaten... die zelfs ons verbaasden. De successen kwamen te gemakkelijk en daardoor hebben we ons minder ingespannen."

"Dit seizoen hadden we moeite met scoren, maar het spel zat goed in elkaar: de statistieken tonen aan dat we recht hadden op 7 of 8 punten meer", vervolgt hij.

Vervolgens sprak hij over de groepsdynamiek. "Het belangrijkste was om een goede eenheid te creëren in de kleedkamer en op het veld, en nu zijn we daar, na hard werk met de nieuwkomers. We hebben nu weer die 'Union-spirit' teruggevonden", ging hij verder.

"Je wint geen wedstrijd met 11 lammetjes. Maar we doen fysiek niemand kwaad: niemand is vanwege een tackle van een van ons op een brancard weggedragen (...) Op de training maken we wel eens ruzie: zo gaat dat bij elke club, het is een teken dat de groep springlevend is. Maar wij vechten niet", besluit hij.