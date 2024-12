De nieuwe Kévin Denkey? Aanvaller toont zich als koelbloedige afmaker en doet de Togolees voorlopig vergeten

In een wedstrijd die lang op een 0-0 gelijkspel leek af te stevenen, was het invaller Kazeem Olaigbe die Cercle Brugge in de absolute slotfase naar een cruciale 1-0 overwinning schoot. Met een rake strafschop in de extra tijd zorgde hij dan ook voor grote opluchting bij de thuisploeg.

De wedstrijd tussen Cercle Brugge en OH Leuven kwam pas tot leven in de slotminuten. Terwijl iedereen zich al had neergelegd bij een bloedeloos gelijkspel, haalde Maziz van OHL invaller Kazeem Olaigbe onderuit in de zestienmeter.

De scheidsrechter liet in eerste instantie doorspelen, maar de VAR greep terecht in en wees naar de stip. Olaigbe nam zijn verantwoordelijkheid en trapte de bal hoog in het doel voorbij penaltyspecialist Tobe Leysen.

Geen twijfels

"Ik wist dat het een overtreding was, dus ik twijfelde geen moment dat die bal op de stip ging", vertelde Olaigbe na de wedstrijd. “Vanaf het moment dat ik de bal vastnam, sloot ik me af van alles om me heen. Ik heb nog nooit een strafschop gemist in mijn carrière en was ook nu niet van plan dat te doen.”

Onder de nieuwe coach heeft Olaigbe meer speeltijd gekregen en hij lijkt zich steeds meer in de kijker te spelen. Zeker nu zijn concurrent en topschutter Kévin Denkey is vertrokken naar de MLS.

“De nieuwe aanpak ligt mij beter", gaf Olaigbe toe. “Ik voel me comfortabel en probeer altijd iets te betekenen voor de ploeg, zelfs als ik vanaf de bank moet beginnen. Vandaag heb ik mijn kans gegrepen.”

Cruciale punten in degradatiestrijd

Met de drie punten klimt Cercle Brugge in het klassement over Sint-Truiden en Kortrijk. De focus ligt nu op de uitwedstrijd tegen STVV, waar Cercle opnieuw een stap richting behoud hoopt te zetten.

Voor OH Leuven betekende de late nederlaag een gemiste kans. De ploeg kon geen elfde gelijkspel van het seizoen afdwingen en voelt nu de hete adem van de achtervolgers in de degradatiestrijd. Tot overmaat van ramp moeten ze het tegen Beerschot stellen zonder de geschorste Akimoto en Ricca, die beiden hun vijfde gele kaart pakten.