Goed nieuws voor Tedesco: Rode Duivel maakt na twee maanden blessureleed eindelijk zijn wederoptreden

Het is meer dan twee maanden geleden dat Koni De Winter geblesseerd raakte. Maar hij zou binnenkort kunnen terugkeren bij Genoa.

In oktober raakte De Winter geblesseerd aan de hamstring tijdens de Nations League-wedstrijden van de Rode Duivels tegen Frankrijk en Italië. Een zware klap voor de speler die tot dan geen enkele minuut in de Serie A had gemist.

Sindsdien heeft hij de tien competitiewedstrijden van Genoa moeten missen. Het team heeft echter goed gepresteerd, met zes wedstrijden zonder nederlaag, voordat het dit weekend nipt verloor van Napoli.

Volgens Secolo XIX hoopt Vieira hem fit te krijgen voor de volgende wedstrijd. Genoa speelt komende zaterdag een uitwedstrijd op Empoli.

Na meer dan twee maanden afwezigheid kan De Winter dus eindelijk zijn rentree maken. De verdediger werd deze zomer voor acht miljoen euro overgekocht van Juventus.

Basisplaats Rode Duivels?

In maart 2024 werd Koni De Winter voor het eerst opgeroepen door bondscoach Domenico Tedesco voor de Rode Duivels. Op 23 maart maakte hij zijn debuut door te starten in de wedstrijd tegen Ierland. Het blijft afwachten of hij na zijn blessure weer een basisplaats kan veroveren bij de Rode Duivels.