Hij is absoluut de onverwachte held voor de Vereniging: "Hiermee ontlasten we onze agenda"

Maxime Delanghe beleefde een geweldige Europese avond met Cercle Brugge. Zonder veel ophef verzekerden groen-zwart zich van een plek in de top 8 van de Conference League, en daarvoor kunnen ze hun jonge doelman wel heel dankbaar voor zijn.

Terwijl er veel aandacht was voor andere Belgische doelmannen dit seizoen, zoals Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Hendrik Van Crombrugge en Matz Sels, bleef Delanghe lange tijd in de schaduw. In de eerste helft van het seizoen stond Delanghe vaak in de schaduw van de spectaculaire Warleson.

In minuut 97 verrichtte de doelman een cruciale redding tegen Istanbul Başakşehir. "Was het de mooiste redding van mijn carrière? Ik weet het niet. Ik ben nog jong, dus ik hoop in de toekomst nog veel van zulke reddingen te maken", aldus Delanghe.

Druk van de ketel

"Door de top 8 te bereiken, besparen we ons twee wedstrijden, wat ons de kans geeft ons volledig te richten op de competitie. Die redding was puur instinct, het gebeurde allemaal in een paar seconden. Het was een geweldige ervaring."

Delanghe, die zijn opleiding genoot bij PSV Eindhoven en daar 33 wedstrijden speelde in de Keuken Kampioen Divisie, moest geduldig zijn bij Cercle Brugge. Nu is hij echter de onmiskenbare nummer één tussen de palen, en na een moeilijke start van het seizoen, die leidde tot het ontslag van trainer Miron Muslic hoopt de Vereniging nu hun positieve momentum vast te houden.

"Door in de top 8 te eindigen, ontlasten we onze agenda met twee extra wedstrijden, zodat we ons volledig kunnen concentreren op het kampioenschap", zegt Delanghe. "En daarna zien we wel wie we in de Conference League tegenkomen!" De loting voor de 8e finales vindt plaats op 21 februari.