KV Mechelen-coach Besnik Hasi ziet potentieel in zomeraanwinst die zijn kansen moet grijpen: "Hij moest scoren, maar..."

Petter Nosa Dahl kreeg vrijdagavond de kans om zich te tonen tegen Westerlo. De winger liet twee grote kansen liggen, maar toch is KV Mechelen-coach Besnik Hasi tevreden over zijn prestatie.

KV Mechelen nam het vrijdag op tegen KVC Westerlo. Een open wedstrijd die alle kanten kon opdraaien, eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Petter Nosa Dahl mocht iets meer dan een uur lang op het veld staan. Het was nog maar de tweede basisplaats voor de Noor, die zo ook meteen zijn grootste aantal minuten in één match verzamelde dit seizoen.

Besnik Hasi had een korte verklaring voor de keuze om hem op te stellen: "Intensiteit, snelheid, acties", klonk het. "Hij kan dat brengen, maar dat moet wel in de juiste omstandigheden."

"Hij was zeer gevaarlijk op twee situaties. In de eerste helft met die kopbal, en dan in de tweede helft." Toen kwam hij oog in oog met Van Langendonck, maar de winger trapte niet op doel. "Hij moet scoren daar", is Hasi eerlijk.

"Maar je kan hem weinig verwijten, hij heeft uiteindelijk een goede wedstrijd gespeeld. Het had hem een boost kunnen geven. Maar hij zei ook dat hij tevreden was over zijn match. Je kan niet verwachten dat iemand die weinig gespeeld heeft, plots topniveau gaat halen. Hij heeft getoond dat hij op de goede weg is", besluit Hasi.