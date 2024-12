"Over zijn positie gaan ze bij Antwerp toch eens moeten nadenken" - Analist ziet uitblinker en probleemgeval bij The Great Old

Antwerp pakte afgelopen weekend een 1-3 overwinning op het veld van Dender, waarbij trainer Jonas De Roeck besloot zijn systeem aan te passen naar een 3-4-3-formatie.

Dit was niet geheel onverwacht, volgens analist Patrick Goots, die eerder al had voorspeld dat we dit systeem bij Antwerp nog wel eens zouden zien. “Riedewald op links in de defensie was voor mij een aangename verrassing", aldus Goots in GvA. "Hij straalde rust uit aan de bal en gaf verticale passes tussen drie of vier verdedigers. Daar had Antwerp nood aan."

Een opvallende speler in deze nieuwe formatie was Jelle Bataille, die wederom een belangrijke rol speelde, net als de week ervoor tegen KV Mechelen. "Over de positie van Bataille gaan ze ­intern toch eens moeten ­nadenken. Hij voelt zich veel beter in een systeem waarbij zijn loopvermogen - hij loopt bovendien aan hoge intensiteit - het best tot zijn recht komt."

Volgens Goots maakt het daarbij niet uit of Bataille op rechts of links speelt, zelfs tegen zijn sterke voet. “Deze rol is hem op het lijf geschreven", vervolgt Goots. "Ook bij Oostende mocht hij zich offensiever uitleven. Hij vormt bovendien een uitstekende tandem met Kerk.”

Valencia in de problemen

Goots is van mening dat De Roeck niet snel van plan is om deze twee uit elkaar te halen. Toch voorspelt Goots dat De Roeck tegen KRC Genk niet zal vasthouden aan de 3-4-3-formatie. “Genk speelt slechts met één spits. En Antwerp speelt thuis. Ik verwacht dus een terugkeer naar een 4-3-3.”

Goots wijst er ook op dat het systeem met wingbacks risico’s met zich meebrengt, vooral voor Valencia, die op rechts speelt. “Valencia is geen ballenafpakker, en ook zijn aanvallende impulsen lijden eronder. Het siert De Roeck dat hij Valencia liet staan, maar tegen het Genkse offensieve geweld zal hij in de problemen komen."