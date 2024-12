Nicky Hayen neemt ons mee in zijn werkdag: "Dat eet ik eigenlijk altijd"

Nicky Hayen wil binnen enkele maanden pronken met een tweede opeenvolgende titel. De coach van Club Brugge kampeert nagenoeg op het oefencomplex. "Al ga ik wel om de twee dagen naar de winkel."

Nicky Hayen verblijft doorheen het seizoen op een appartement in Knokke… zonder kerstboom. "Mijn vrouw vond dat ik er eentje moest zetten. Maar waarom? Ik ben er toch nooit."

"In mijn vorig appartement stond een zetel", lacht Hayen in Het Laatste Nieuws. "En dat was het. Intussen heb ik ook een tafel en vier stoelen. Nu moet ik niet meer in de zetel eten." (grijnst)

Hayen bekent dat aan hem geen keukenprins verloren is gegaan. "Ik eet vaak hetzelfde. Eigenlijk bijna iedere dag. Sandwiches met wat beleg, een stukje salami en een stukje chocolade. Meer hoeft het voor mij niet te zijn."

Gemakzucht? Ik ga om de twee dagen naar de winkel - Nicky Hayen

"Ik wil het geen gemakzucht noemen", grijnst de coach van blauw-zwart. "Ik ga om de twee dagen naar de winkel. Maar ik wil er geen uren rondlopen. Eigenlijk is dat bezoekje een patroon geworden."

Hayen blijft dan weer wél tijd maken om het graf van zijn overleden moeder te bezoeken. "Ik ga regelmatig naar het kerkhof. Met koffie. Om die daar dan op te drinken."