Napoli wil ex-Anderlecht-speler als concurrent voor Romelu Lukaku

Napoli wil in januari een nieuwe spits aantrekken en heeft Aston Villa's Jhon Durán hoog op het verlanglijstje staan. Als dat niet lukt, gaan ze hun pijlen richten op... Joshua Zirkzee.

De 21-jarige Colombiaanse aanvaller, die recent nog scoorde tegen Manchester City, wordt gezien als een ideale versterking voor de Partenopei, die jagen op de titel in de Serie A.

De noodzaak voor een nieuwe spits komt voort uit het vertrek van Victor Osimhen, die momenteel op huurbasis speelt bij Galatasaray en binnenkort definitief vertrekt. Volgens Italiaanse media wordt de transfer van Durán al voorbereid via tussenpersonen. Napoli probeert een voorkeurspositie te bemachtigen om de talentvolle aanvaller naar Italië te halen.

Een prijskaartje van 40 miljoen euro lijkt echter niet voldoende om Villa te overtuigen. De Engelse club ziet Durán als een cruciale speler en wil hem niet halverwege het seizoen laten vertrekken. Napoli zal mogelijk afhankelijk zijn van de verkoop van Osimhen om voldoende financiële middelen vrij te maken voor een bod dat Aston Villa wél aan het denken zet.

Naast Durán heeft Napoli ook Joshua Zirkzee op het oog. De Nederlandse spits, momenteel actief bij Manchester United, is een mogelijk alternatief. Zijn komst hangt echter af van de bereidheid van United om een andere transfer te faciliteren, wat extra complexiteit toevoegt aan Napoli’s zoektocht naar versterking.

Het lijkt erop dat Napoli alles in het werk stelt om hun aanvalslinie te versterken, maar de tijd dringt. Of Durán of Zirkzee uiteindelijk de overstap maakt naar het Stadio Diego Armando Maradona, zal afhangen van hoe de transfermarkt zich de komende weken ontwikkelt.