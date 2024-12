Eerdere uitspraken blijven hem achtervolgen: Franky Van der Elst ziet dat JPL-coach nu meteen moet presteren

Yves Vanderhaeghe tekende onlangs voor een derde keer als hoofdcoach bij KV Kortrijk. Dit nadat hij een maand eerder bijzonder scherp was voor de Kerels.

Yves Vanderhaeghe pakte het stokje onlangs over van Freyr Alexandersson bij KV Kortrijk. De Belgische coach staat er zo al voor de derde keer aan het roer als coach.

Makkelijk is zijn opdracht allerminst deze keer. De Kerels staan samen met STVV op de voorlaatste plaats met 18 punten, zes meer dan hekkensluiter Beerschot. Vanderhaeghe moet een degradatie voorkomen.

"Ze moeten in elke match punten pakken, anders raak je onderin niet weg", vertelde Franky Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Er is geen tijd te verliezen. Eind januari weten we meer. Tegen Charleroi thuis is het bijna een must-win game als ze die degradatieplay-offs willen vermijden. "

"Met ook nog Standard, Anderlecht en Club Brugge heeft Kortrijk inderdaad een stevig kwartet voor de boeg. Yves mag er niet met één of twee op twaalf uitkomen. Dat zal te weinig zijn", gaat hij verder. Van der Elst wil het toch ook nog eens over zijn scherpe uitspraken hebben van een maand gelden.

Vanderhaeghe zei toen onder meer dat KVK door een scheidsrechterlijke dwaling in 1A bleef. "Als ik dan nog eens terugkom op dat interview: hij was daarin niet zo positief over zijn voorganger Freyr Alexandersson, dus nu is het aan hem om zich te tonen, hè."

Nadien kwam hij op zijn aanstelling nog wel met mooie woorden over Alexandersson. "Misschien heeft hij ingezien dat zijn eerdere uitspraken toch niet zo proper waren. Was hij nu coach geworden bij Cercle, dan had hij zich moeten verontschuldigen tegenover Muslic. Er zijn er veel gepasseerd in dat interview. Zelfs analisten, ik dus ook. (lacht) Zo ligt het vergrootglas er toch op nu."