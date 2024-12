Er is één ding wat Ritchie De Laet meer en meer wil doen: "Hoop op meer"

Ritchie De Laet stopte na vorig seizoen met voetballen. Ondertussen kreeg hij bij Royal Antwerp FC een nieuwe rol toebedeeld.

In een zwart gat is Ritchie De Laet na het einde van zijn actieve carrière als profvoetballer helemaal niet gevallen. In een gesprek met Het Nieuwsblad vertelt hij hoe zijn agenda tegenwoordig gevuld is.

“Op dinsdag en donderdag train ik ’s avonds de U16. Op woensdag en vrijdag sta ik ’s ochtends tegenover de U23. Daarnaast geef ik op donderdagvoormiddag training op de topsportschool in Wilrijk”, klinkt het.

Of het helemaal zijn ding is, dat weet hij nog niet. “Dat fluctueert. Maar ik word goed begeleid. Bij Antwerp staat Geert Emmerechts boven mij, een man met tonnen ervaring. Toen Antwerp mij deze uitdaging aanbood, ben ik er meteen op ingegaan.”

Na dit eerste seizoen zal men alles evalueren en pas dan zal De Laet beslissen of hij ermee wil doorgaan. Want er is iets wat hij ontzettend graag doet: analist zijn.

“Dat doe ik graag en hoop ik in de toekomst iets meer te doen. Of ik aan de analistentafel op m’n Antwerps moet letten? Niet echt, eigenlijk. Ze hebben liever dat ik er te los zit dan te stijf. Ik houd mezelf zeker niet in”, klinkt het nog.

En uiteraard blijft hij ook supporteren voor The Great Old. Onlangs maakte hij op bezoek bij Club Brugge een ‘serieuze’ away mee met de supporters. “Euhm, ik schrok ervan dat zo’n uitmatch een hele dag in beslag neemt”, bekent De Laet.

“Het begon met ’s morgens vroeg al samenkomen op een parking. Hoewel de aftrap om half twee was, was ik pas om acht uur ’s avonds weer thuis. Jammer dat we toen verloren, door die late penaltygoal, maar ik heb me geamuseerd.”