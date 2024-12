"Daar ergerde ik me aan": Yves Vanderhaeghe uit zijn ongenoegen na duel tegen Charleroi

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Na vier minuten was de match van KV Kortrijk tegen Charleroi al gespeeld. Toen scoorden de bezoekers de enige goal van de match.

Yves Vanderhaeghe had verwacht dat zijn terugkeer bij KV Kortrijk voor een shockeffect zou zorgen, maar in twee wedstrijden raapte hij toch slechts één op zes.

“We speelden zeker een verdienstelijke partij, maar we kwamen elke keer te kort op de tweede bal”, zei de trainer aan Het Nieuwsblad. “Die was telkens voor Charleroi en daar ergerde ik mij aan. Op die manier wordt je telkens opnieuw achteruit geduwd en kan je er offensief niet uitkomen.”

De wedstrijd toonde heel duidelijk aan dat Vanderhaeghe de nodige versterking nodig heeft als hij wil slagen in zijn opzet om de ploeg alsnog in eerste klasse te houden dit seizoen.

“We moeten leven met hoe het nu gelopen is. Het belangrijkste is dat we uit deze laatste wedstrijden onze lessen kunnen trekken”, gaat Vanderhaeghe verder.

“Het is duidelijk dat we na Nieuwjaar hier en daar versterking nodig hebben. Dat zal nodig zijn om de kern competitief te maken voor het tweede seizoensdeel en zo met een frisse wind er nog vol voor te knokken.”