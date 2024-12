Frank Raes zet vraagtekens bij opvolger van Tedesco die Mannaert zal kiezen

Officieel is Domenico Tedesco nog altijd bondscoach van de Rode Duivels. Al is de vraag hoelang dat nog zo zal zijn.

Het geduld met Domenico Tedesco als bondscoach van de nationale ploeg lijkt zo goed als op. Verwacht wordt dat begin 2025 een nieuwe trainer aangesteld zal worden.

De man die alles in goede banen moet leiden is Vincent Mannaert. Hij startte in december als nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalbond. Zijn eerste opdracht was Tedesco evalueren en zijn tweede opdracht wordt voor heel wat analisten ook een opvolger voor de Duitser aan te duiden.

“Ik voorspel de grote terugkeer van Thibaut Cour tois. En, wie weet, eindelijk ook een echte kans voor Hans Vanaken. Uiteraard zal dat zonder Tedesco zijn”, zegt analist Frank Raes in het sportjaaroverzicht van HUMO.

De laatste geruchten lieten horen dat er opnieuw een buitenlandse coach zou komen. “Ik dacht aan Mark van Bommel. Hij kent het Belgische voetbal, maar hij zal wellicht te duur zijn”, gaat Raes verder.

“De tendens is nu toch om voor een landgenoot te gaan, maar Philippe Clement heeft al zeven keer gezegd dat hij het niet doet. Nu, misschien verrast Mannaert ons nog.”

Al plaatst Raes ook zijn vraagtekens bij keuzes van Mannaert in het verleden. “Maar zijn keuzes hebben ook niet altijd goed uitgepakt - kijk maar naar Ronny Deila en Scott Parker bij Club Brugge”, voegt hij er nog aan toe.