Vijf zaken die je zeker moet weten over César Huerta, de eerste grote vis voor Olivier Renard in Anderlecht

Olivier Renard staat op het punt om zijn eerste transfer als sportief directeur van RSC Anderlecht te voltooien. Maar wie is César Huerta, die naar verwachting overkomt van Pumas UNAM in Mexico?

Bijna... Liverpool

Als César Huerta (24) inderdaad naar het Lotto Park komt (op dit moment beweren Mexicaanse bronnen en met name ESPN dat zijn keuze nog niet gemaakt is), dan is dat een grote slag die Renard slaat. Afgelopen zomer stond Huerta heel dicht bij Liverpool.

“Mijn koffer stond klaar, maar er was een probleem. Ik weet dat het een trein is die maar één keer voorbij komt, maar als ik zo doorga, zullen andere kansen zich aandienen”, zei Huerta afgelopen september op een bijeenkomst van de Mexicaanse nationale ploeg. Het 'probleem' dat de Pumas-speler ervan weerhield om voor Liverpool te tekenen: door een gebrek aan ruimte voor nog een speler van buiten de EU, hadden de Reds Huerta moeten uitlenen zodra hij was gearriveerd, waardoor de deal in duigen viel.

Een wervelende vleugelspeler met enkele zeer interessante statistieken

De komst van César Huerta komt misschien een beetje als een verrassing, want Anderlecht heeft op dit moment niet per se versterking 'nodig' op de linkervleugel. Francis Amuzu is er nog, Samuel Edozie maakt goede vooruitgang en Thorgan Hazard maakt vanavond zijn rentree - ook al heeft hij tijd nodig voor hij 100% is. Maar Olivier Renard anticipeert natuurlijk.

Amuzu wordt tijdens elke mercato genoemd als mogelijke vertrekker - en is vaak geblesseerd - terwijl Edozie wordt uitgeleend zonder optie tot koop. De komst van Huerta deze winter geeft hem de tijd om te wennen aan de competitie. De Mexicaan heeft indrukwekkende cijfers: 20 goals en 15 assists in 87 wedstrijden voor de Pumas, en al drie goals voor Mexico.

Een belangrijk doel: het WK 2026

César Huerta maakt ongetwijfeld een zorgvuldige afweging tussen de pro's en contra's als het gaat om de keuze bij welke club hij zijn Europese carrière wil beginnen. De Mexicaan heeft namelijk een belangrijk doel voor ogen, dat bij een verkeerde keuze zou kunnen ontsporen: het WK 2026, waarvan een deel op eigen bodem wordt gehouden.

Zijn prestaties voor Pumas UNAM doen je bijna vergeten dat Huerta's vroege carrière nogal chaotisch was, met een opeenvolging van vaak onsuccesvolle uitleenperiodes. Bij zijn ouderclub Chivas de Guadalajara speelde hij 39 wedstrijden, scoorde hij slechts één doelpunt en gaf hij slechts één assist.

In 2022 kwam het puntje bij paaltje, toen hij zich als vrije speler bij Pumas aansloot, met een marktwaarde van slechts €1 miljoen. De dingen zijn heel snel gegaan in de ene richting: ze zouden ook heel snel de andere kant op kunnen gaan, want spelen in Europa staat niet gelijk aan selectie in Mexico, waar 'lokale' spelers hoog gewaardeerd worden. Tot nu toe is César Huerta een regelmatige starter voor El Tri, maar hij mist misschien een referentiewedstrijd, omdat zijn enige doelpunten in vriendschappelijke wedstrijden zijn gemaakt.

Lisandro Magallan kan met hem praten over Anderlecht

César Huerta heeft in zijn carrière, die hij tot nu toe volledig in Mexico heeft doorgebracht, al een oud-speler van RSCA gekend - en goed gekend ook. Sinds 2023 heeft hij 50 wedstrijden naast Lisandro Magallan gespeeld. De Argentijnse verdediger tekende in juli 2023 voor de Pumas, na een korte periode bij Elche.

Magallan's tijd bij Anderlecht heeft niet per se een blijvende indruk achtergelaten, maar de van Ajax Amsterdam uitgeleende speler heeft ook geen slechte herinneringen achtergelaten op Neerpede en in het Lotto Park. In 30 wedstrijden heeft hij lang niet zoveel fouten gemaakt als bijvoorbeeld Zanka sinds zijn komst. Niet genoeg voor Sporting om de hand in eigen boezem te steken, maar zeker genoeg voor Magallan om César Huerta aan te raden bij zijn keuze voor Brussel te kiezen...

“El Chino”, een typisch Mexicaanse bijnaam

Net als Mathias 'Zanka' Jorgensen heeft César Huerta een bijnaam: 'Chino', of 'El Chino'. Niet in die mate dat de naam op zijn shirt staat, maar de Pumas-speler wordt vaak 'Chino' Huerta genoemd. De bijnaam komt van het krullende haar van de speler, een term uit de koloniale periode toen de Mexicaanse samenleving was verdeeld in verschillende kasten.

CHINO NAVIDEÑO 🎄🎁César 'Chino' Huerta mostró en redes el outfit que usó para navidad 🔝🐾A pesar de su posible salida de pumas, 'Chino' trae tatuados los colores de Pumas 🥰 #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/v0vNt2U44H — La Octava Sports (@laoctavasports) December 26, 2024