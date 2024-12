Dé manier om Anderlecht aan te pakken, ook als 'kleinere' ploeg: "Dat hebben we bewezen"

Vincent Euvrard was na de 2-3-zege van Dender op het veld van Anderlecht een tevreden coach. Hij sprak van een verdiende overwinning en prees de mentaliteit en uitvoering van zijn ploeg.

Je kon als trainer van Dender dan ook niet anders dan tevreden zijn. Zijn ploeg domineerde het grootste deel van de wedstrijd in het Lotto Park.

“We zijn heel sterk gestart, met een fantastische goal en goede transities. Daarna verloren we even de controle over de wedstrijd, maar onze doelpunten hebben we fantastisch gemaakt, ondanks een foutje bij hun tweede goal", aldus Euvrard.

De coach voelde tijdens de tweede helft al dat er meer in zat. “Na de 2-2 konden we doordrukken, en dat voelde je. We hebben de tweede helft volledig gedomineerd en een heel goeie wedstrijd gespeeld. Dat nemen we mee de winterstop in", zei hij trots.

Euvrard benadrukte ook het zelfvertrouwen dat zijn ploeg heeft opgebouwd dankzij eerdere sterke prestaties tegen ploegen uit de top zes. “Je kan ervoor kiezen om een heel laag blok neer te zetten, maar wij hebben bewezen dat we hen hoog onder druk kunnen zetten. Dat was vandaag opnieuw ons plan, en het heeft fantastisch uitgepakt", legde hij uit.

De wedstrijd op het veld van Anderlecht was volgens Euvrard een fysiek sterke prestatie van zijn team. “Als je voelt dat je hen onder druk kan houden, dan moet je blijven doordrukken. Dat hebben we gedaan en dat hebben de spelers fantastisch uitgevoerd. Dit was fysiek gezien een topwedstrijd", besloot de coach.