Dit zijn volgens Hein Vanhaezebrouck de beste JPL-coaches van het jaar: "Ik kan echt niet kiezen"

Hein Vanhaezebrouck was dit kalenderjaar nog coach bij KAA Gent, maar daar stopte hij na vorig seizoen. De beste trainer aanduiden van het jaar is moeilijk voor hem.

Hein Vanhaezebrouck heeft zijn beste elftal samengesteld bij Het Nieuwsblad, en daarbij moest hij ook een trainer aanduiden. Maar eentje kiezen ging niet.

De voormalige coach van KAA Gent koos voor Thorsten Fink van Genk en Nicky Hayen van Club Brugge. "Dat ik mezelf niet kies als trainer? (lacht) Ik kwam niet in aanmerking na een moeilijk half seizoen Gent."

Fink was vorig seizoen coach bij STVV, waar hij enorm veel indruk kon maken door het goed te doen met zo'n jonge ploeg. Nadien trok hij naar KRC Genk, waar hij nu leider mee is. "De Roeck, Hasi, Hubert en Blessin verdienen eervolle vermeldingen. Fink bracht super voetbal met STVV, een ploeg waar een prijs pakken onrealistisch is."

Nicky Hayen zorgde met Club Brugge voor een onwaarschijnlijke inhaalrace in de play-offs. Blauw-zwart pakte nadien zelfs nog de titel. Voor de play-offs stond Club 19 punten achter op Union SG.

"Hayen pakte wel een prijs en toont zich nu ook in de Champions League. Fink zette alles bij Genk zo snel naar zijn hand. Hij deed dat eerder in 18 dagen dan in 18 weken en al zeker niet in 18 maanden. Straf. Maar om Hayen kan ik ook echt niet heen in 2024, hij bevestigde eveneens. Mag een duobaan? Ik kan echt niet kiezen", besluit hij bij Het Nieuwsblad.