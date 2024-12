'KRC Genk hapt eindelijk toe voor speler die het al meer dan twee jaar volgt'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk is druk bezig met de voorbereiding van de wintermercato. Er zou een Japanner op komst zijn voor Jong Genk.

KRC Genk heeft zijn oog laten vallen op de Japanner Kenshin Yasuda, zo laat Het Belang van Limburg weten. Het gaat om een verdedigende middenvelder van 19 jaar oud.

Momenteel speelt hij voor de Japanse tweedeklasser Oita Trinita. De bedoeling is om Yasuda tot het einde van het seizoen te huren. Er zou ook een aankoopoptie in de deal zitten.

De bedoeling is om hem eerst te stallen bij Jong Genk. Daar speelt met Yumeki Yoshinaga al een andere Japanner. De deal is echter nog niet helemaal rond.

De deal, zo klinkt het bij bronnen dicht bij de speler, zou in de loop van deze week helemaal rond moeten zijn. Yasuda ligt nog tot 31 januari 2027 bij zijn club onder contract.

Yasuda is met zijn 1,85 meter geen kleine speler. Hij scoorde zes keer in 69 wedstrijden voor de club en deelde ook al een assist uit. Yasuda is ook kapitein van de Japanse U20.

De speler wordt al sinds zijn competitiedebuut in 2022 gevolgd door Genk. Hij wordt op 2 januari al in ons land verwacht.