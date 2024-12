Veroordeeld voor...het knuffelen van een vrouwelijke fan? Voormalig Pro League-speler in de problemen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Iraniër Ramin Rezaeian is teruggekeerd naar FC Esteghlal. De voormalige speler van KV Oostende is een doelwit van de lokale autoriteiten.

Na zijn jaar in Oostende (dat hem een basisplaats opleverde op het WK 2018 tegen Spanje, Portugal en Marokko) en een periode in de Qatarese competitie, keerde Ramin Rezaeian bijna drie jaar geleden terug naar Iran.

De afgelopen dagen was hij in het nieuws vanwege een incident tijdens de wedstrijd tegen Chadormalu. Bij die gelegenheid omhelsde hij een vrouwelijke supporter.

Een daad die verboden is volgens de islamitische wet, die sinds de revolutie van 1979 van kracht is: een man mag geen lichamelijk contact hebben met een vrouw buiten de familiekring.

Hoewel vrouwen sinds een jaar voetbalwedstrijden in Iraanse stadions mogen bijwonen, is niet alles toegestaan. Het persbureau Tasnim meldt dat Rezaeian is gedagvaard voor de ethische commissie van de Iraanse voetbalbond.

Een paar maanden geleden kreeg zijn ploeggenoot Hossein Hosseini een boete van 4.400 euro voor soortgelijke overtredingen.