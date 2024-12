Zorgt de intense titelstrijd ervoor dat de jonge Duivel deze winter mag vertrekken? Champions League-club is alvast geïnteresseerd, al lijkt Europees voetbal in 2025 niet meteen aan de orde

Het is niet eenvoudig om je te bewijzen bij Napoli, dat strijdt om de titel. Cyril Ngonge zou in januari echter de kans kunnen krijgen om zich opnieuw te laten zien bij een iets kleinere club in de Serie A.

De titelstrijd in Italië is ontzettend spannend. Na het gelijkspel van Atalanta tegen Lazio staan de vier koplopers slechts zes punten uit elkaar. Napoli speelt tegen Venezia speelt de laatste wedstrijd van het jaar.

Door de drukte bovenin is er weinig ruimte voor rotaties, en dat merkt Ngonge. De Belgische rechtsbuiten kwam dit seizoen slechts vijf keer in actie, waarvan één keer als basis speler, tegen Lecce eind oktober.

Ngonge slaagt er niet in om indruk te maken bij Napoli en volgt dus niet het pad van Dries Mertens, die een ware legende is in Napels. Daarom lijkt een vertrek in januari steeds waarschijnlijker.

Bologna toont interesse in Ngonge

Hoewel Napoli en Bologna nog moeten beslissen of het om een huur of een permanente transfer gaat, heeft FC Bologna aangegeven geïnteresseerd te zijn in de 24-jarige speler. Dit werd bevestigd door de Italiaanse journalist Nicolo Schira.

Bij Bologna zou Ngonge zich kunnen ontwikkelen in een minder drukke omgeving, terwijl het team zich richt op kwalificatie voor Europa. De voormalige Belgische jeugdspeler, die eenmaal voor de Rode Duivels speelde, heeft nog een contract tot 2028 bij Napoli, met een optie voor een extra jaar. Ook in Frankrijk wordt zijn situatie nauwlettend gevolgd.