Hij scoort ook naast het veld: Lionel Messi pakt uit met eigen wijn en kiest voor wel heel opvallende naam die voor discussie zal zorgen

Lionel Messi scoort tijdens de pauze in de MLS ook naast het veld. De Argentijn pakt uit met zijn eigen wijn, en koos daarvoor een opvallende naam.

Lionel Messi geniet momenteel van zijn vakantie, aangezien de MLS niet bezig is. Hij benut zijn tijd duidelijk goed, hij pakte uit door zijn eigen wijn te lanceren.

Het is iets wat steeds vaker gebeurt: topsporters die zich naast het veld bezighouden met meer zakelijke projecten. Denk maar aan de makkelijke voorbeelden, de eigen merken van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi bijvoorbeeld.

Als liefhebber zal het ergens ook wel een droom zijn geweest van de Argentijn om zijn eigen wijn te lanceren, nu gaat die ook in vervulling. Over de naam zal echter wel wat discussie ontstaan.

Messi vindt zichzelf blijkbaar beter dan Cristiano Ronaldo, Pelé of landgenoot Diego Maradonna. '10 Goat' is namelijk de naam van zijn wijn geworden. Wie de 'goat' is, zal voor altijd een discussie blijven waar nooit iedereen het over eens is.

Momenteel zijn er twee soorten verkrijgbaar: wit en rood. De witte wijn wordt gemaakt in Sicilië en de rode bij Bari, ook in Italië. Voor een fles zal u al wel iets meer dan 60 euro moeten betalen.