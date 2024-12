Kevin De Bruyne praat over zijn blessure en geeft update over eventuele contractverlenging

Manchester City heeft nog eens kunnen winnen. Na afloop werd Kevin De Bruyne gevraagd naar de situatie rond zijn contractverlenging.

Kevin De Bruyne speelde nog eens 90 minuten en Manchester City won. De Citizens boekten een 0-2 zege op het veld van Leicester City om een rapport van 5 op 27 voor te kunnen leggen.

De Rode Duivel speelde een goede wedstrijd, terwijl hij dit seizoen al veel last heeft gehad van blessures. Hij kwam met wat meer info hierover.

"Het gaat om pubalgie. Leuk is dat niet, maar er is niet veel aan te doen. Gewoon afwachten. Ik hoop dat het nu stilaan beter gaat. Wanneer ik terug op niveau zal zijn? Geen idee, dat is moeilijk om te zeggen", zei hij volgens HLN.

"Ik heb er even over gedaan om terug te keren, maar toen stonden er plots vier wedstrijden in tien dagen op het programma. Dat was zwaar. Maar over het gevoel van de match tegen Leicester ben ik tevreden", gaat hij verder.

Hij zal ook een grote beslissing over zijn toekomst moeten nemen binnenkort. Volgens KDB zijn gesprekken over een eventuele contractverlenging voorlopig nog niet gevoerd. "Nee, nog niets", klinkt het.