Peter Croonen kondigt groots Genks masterplan aan én gaat voor het eerst in de geschiedenis op zoek naar externe investeerders: "Daarvoor hebben we vijftig miljoen euro nodig"

KRC Genk heeft 2024 afgesloten als leider in de Jupiler Pro League. De Limburgers hopen aan het einde van het seizoen de landstitel te vieren. Maar ook structureel wordt 2025 een héél belangrijk jaar.

Ook Peter Croonen blikt als een tevreden voorzitter terug op 2024. "KRC Genk heeft de sportieve ambities altijd afgestemd op de financiële realiteit."

"Op die manier was er nooit de noodzaak om extern kapitaal aan te trekken", aldus Croonen in Het Belang van Limburg. "Er zijn maar twee Belgische clubs die winstgevens zijn: Club Brugge en Genk."

Op basis van die verwezenlijkingen gaan de Limburgers een grote transformatie doormaken. "In de loop van 2025 worden alle voetbalactiviteiten ondergebracht in een NV. Op die manier kunnen we wél externe investeerders aantrekken voor een masterplan."

"We hebben het plan om een nieuw trainingscentrum te bouwen", gaat de voorzitter verder. "Maar dat is niet alles. We willen eveneens een stadion bouwen voor de U23 en KRC Genk Ladies én daarbovenop willen we de Cegeka Arena klaarmaken voor de komende twintig tot vijftig jaar."

We willen met KRC Genk een duurzame Belgische topclub zijn én blijven

"Voor dat laatste zoeken we dus een externe investeerder", besluit Croonen. "We schatten dat we zo'n 45 à 50 miljoen euro nodig hebben. Het is de bedoeling om de renovatiewerken te starten in 2030. Op die manier wil Genk een duurzame Belgische topclub blijven."