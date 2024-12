Will Still wil een voormalige doelpuntenmachine van de JPL, die nu niet meer zo geliefd is bij zijn club, naar Lens halen

Emmanuel Gift Orban, trekt toch enige belangstelling, hoewel hij ongewenst lijkt bij Olympique Lyon. De Nigeriaanse doelpuntenmaker zou mogelijk kunnen terechtkomen bij RC Lens, nog steeds in de Ligue 1.

Zijn eerste maanden bij KAA Gent waren sensationeel. Met 32 doelpunten en 2 assists in 52 wedstrijden met de Buffalos had Emmanuel Gift Orban snel iedereen overtuigd op de Belgische en Europese velden.

Zozeer zelfs dat Olympique Lyon afgelopen januari 14 miljoen op tafel legde bij Gent, met een contractvoorstel voor Gift Orban dat loopt tot juni 2028.

Oorspronkelijk gekocht voor iets minder dan vijf miljoen euro door Gent, had Orban het moeilijk om zich aan te passen aan zijn nieuwe omgeving. Volgens interne bronnen werd de Nigeriaan vaak beschreven als afstandelijk, zelfs onaangenaam op momenten.

Op het veld waren zijn prestaties nooit hetzelfde als in België. Ten eerste omdat hij slechts aan 21 wedstrijden heeft deelgenomen in het afgelopen jaar, waarvan slechts negen als basisspeler, en hij slechts vijf doelpunten heeft gescoord. Emmanuel Gift Orban is ongewenst geworden bij Lyon.

Hij zou echter al in de winter een uitweg kunnen vinden. Volgens L'Équipe, heeft RC Lens onder leiding van Will Still een eerste bod gedaan om hem aan te trekken. Maar dit bod is lager dan de gevraagde 12 miljoen euro exclusief bonussen door Lyon. Hoffenheim heeft ook al twee voorstellen gedaan, waarvan één van tien miljoen euro. Ook dit was niet voldoende, maar wel in de buurt van de eisen van Lyon.

Terwijl de transferperiode officieel nog niet begonnen is, is de kans groot dat Emmanuel Gift Orban Lyon al in januari verlaat.