🎥 Geboeid van vliegtuig gehaald: Ex-speler van Anderlecht klaagt politiegeweld en racisme aan

Vandaag doken er op sociale media straffe beelden op van Stephane Omeonga. De ex-speler van RSC Anderlecht werd hardhandig van het vliegtuig gehaald.

De beelden tonen hoe Omeonga op een vlucht tussen Rome en Tel Aviv hardhandig aangepakt wordt. Hij klaagt van racisme op een post op sociale media. “Tijdens een vlucht tussen Rome en Tel Aviv op 25 december werd ik het slachtoffer van politiegeweld”, begint Omeonga op Instagram.

Een steward vroeg hem het vliegtuig te verlaten, omdat er een probleem was met zijn papieren. Toen hij naar eigen zeggen rustig vroeg wat het probleem was werd de politie erbij gehaald. “Ik werd geboeid en met geweld uit het vliegtuig gezet. Eenmaal uitgestapt, uit het zicht van getuigen, gooide de politie me hardhandig op de grond, waarna een van hen me sloeg en zijn knie tegen mijn hoofd drukte.”

“Ik werd geboeid als een crimineel en in een politievoertuig weer naar de luchthaven gebracht. Ik was in shock en kon daardoor niet antwoorden op de vragen van het ambulancepersoneel. Kort daarna hoorde ik over de politieradio dat ik medische zorg had geweigerd. Dat is helemaal niet waar. Ik heb gevraagd om mij mee te nemen, bang voor wat de politie met me kon doen.”

Hij werd urenlang opgesloten. De agenten zouden ook een klacht tegen hem indienen voor verwondingen die zij opliepen. “Deze arrestatie is slechts het topje van de ijsberg. Veel mensen die eruitzien zoals ik, kunnen geen werk vinden, hebben geen toegang tot huisvesting of kunnen niet deelnemen aan de sporten waar ze van houden, gewoon omdat ze zwart zijn."

"We moeten ons verenigen en onze stem laten horen om de mensen om ons heen - onze collega’s, buren en vrienden - te informeren over dit probleem dat onze samenleving teistert en haar vooruitgang belemmert", besluit hij.