"Haar op mijn armen stond recht": Hier begint het allemaal voor de Rode Duivels

De glitter en de glamour van de Rode Duivels is helemaal verdwenen. De nationale ploeg is al lang niet meer wat het geweest is.

Misschien is het voetbal wel een perfecte afspiegeling van de politieke situatie van ons land. Het botert allemaal niet, omdat er gewoon geen eenheid te vinden is. Een verhaal dat ook helemaal opgaat voor de Rode Duivels. Analiste Justien Odeurs is bijzonder hard voor de nationale ploeg. “Voor mij begint het al bij het volkslied”, vertelt ze aan Het Belang van Limburg. “De Rode Duivels mogen het zelfs in drie talen zingen, maar ze kennen het gewoon niet. Wat geneurie, ja, meer zie ik niet. Wij moesten het bij de Red Flames kunnen zingen in twee talen, met afwisselende strofen.” Als je dat vergelijkt met de Italianen in de Nations League, dan hebben de Rode Duivels nog heel wat te leren. “Toen wij met de Red Flames tegen Italië speelden, stond het haar op mijn armen recht van het kippenvel dat ik kreeg tijdens het Italiaanse volkslied.” Dat telde niet in het minst voor Domenico Tedesco. Als trainer had hij op zijn minst het voorbeeld moeten geven aan zijn spelers. Er is immers een Duitse versie van het volkslied, al kon hij ook in het Frans of Nederlands wat proberen.





