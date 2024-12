OFFICIEEL: Beerschot ontsnapt aan transferverbod en mag zich in januari versterken voor cruciale eindfase van het seizoen

Beerschot heeft het transferverbod dat vorige week werd opgelegd door de Licentiecommissie van de KBVB weer ongedaan gemaakt. De club heeft haar achterstallige betalingen aan schuldeisers uitgevoerd, waarmee ze haar verplichtingen nakwam.

De Licentiecommissie legde Beerschot vorige week zaterdag een transferverbod op, nadat de club haar financiële verplichtingen niet op tijd nakwam. Het betrof onder andere schulden bij de Belgische voetbalbond en Voetbal Vlaanderen.

Beerschot reageerde direct en beloofde de betalingen zo snel mogelijk te voldoen. Na de storting van de nodige bedragen door aandeelhouder United World werd het transferverbod alweer opgeheven.

Beerschot gaf een ietwat vreemde uitleg voor de vertraging in de betalingen. “Onze aandeelhouder heeft het benodigde bedrag enkele dagen geleden al gestort, maar door de feestdagen is de ontvangst van het geld vertraagd”, verklaarde de club.

Naast het transferverbod kreeg Beerschot ook een beperking opgelegd op het aantal spelers ouder dan 21 jaar op de spelerslijst. Deze sanctie werd eveneens opgeheven na de betaling van de openstaande schulden.

De club kan nu weer vrijuit handelen op de transfermarkt en heeft de kans om de selectie in januari te versterken, wat van cruciaal belang is voor het verdere seizoen. De Ratten staan momenteel laatste in de Jupiler Pro League met twaalf punten.