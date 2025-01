"Omdat hij IJslander is?" Arnar Vidarsson komt met straffe uitspraken over Andri Gudjohnsen

Andri Gudjohnsen heeft het niet gemakkelijk bij KAA Gent. Arnar Vidarsson spreekt klare taal over de transfer.

De aanpassingsperiode van Andri Gudjohnsen bij KAA Gent duurt bijzonder lang. Hij heeft nog niet zijn beste zelf gevonden. Dat loopt opvallend moeilijker dan Max Dean, die ook deze zomer arriveerde in Gent.

“Er zijn zoveel zaken die kunnen meespelen waarom sommige spelers makkelijk hun plaats vinden in een nieuwe ploeg en het bij anderen wat langer duurt”, klinkt het bij Arnar Vidarsson in clubmagazine Wigwam.

“Misschien heeft het feit dat Max eerst drie matchen geschorst was, hem net de aanloopperiode gegeven die hij nodig had om zich aan te passen. Terwijl Andri er al meteen moest staan.”

Wat een stevig issue is in de publieke opinie is dat de transfer van Gudjohnsen er kwam omdat hij net als Vidarsson IJslander is. “Dat stoort mij niet, het is wel vervelend voor hem. Hij moet er geen voordeel uit halen dat hij een Ijslander is, maar ook geen nadeel. Hij is hier toegekomen omdat iedereen overtuigd was van zijn kwaliteiten, niet omdat ik hem per se wilde.”

“Ik weet hoe goed hij is, en vooral hoe goed hij kan worden. Dat heeft hij tot nu toe nog niet genoeg laten zien, maar dat komt wel. Ik zou willen oproepen: steun Andri én elke andere speler van onze club als het wat moeilijk gaat, onvoorwaardelijk. Van uitgejouwd te worden, wordt niemand beter.”