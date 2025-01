Philippe Albert kan zich maar niet inhouden over Rode Duivels en maakt zich boos: "Hij wordt ervoor betaald"

De Rode Duivels hebben geen goed 2024 achter de rug. Het wordt dringend tijd dat ze beter gaan presteren.

Een zwak EK en een zeer teleurstellende campagne in de Nations League. Zo zullen menig voetballiefhebber het jaar 2024 van de Rode Duivels herinneren.

Alles alleen maar in de schoenen van bondscoach Domenico Tedesco schuiven is niet gepast. Ook heel wat spelers stuurden hun kat of presteerden ondermaats.

“Tedesco is niet de enige schuldige: de spelers moeten ook in de spiegel kijken”, zegt Philippe Albert aan de kranten van Sudinfo. “Jong en oud, ze hebben niet gespeeld voor wat ze waard zijn.”

Toch blijft Albert het ook moeilijk hebben met de figuur Tedesco. “Een coach wordt betaald om het beste uit zijn ploeg te halen. Als hij de klus niet aankan, moet hij als eerste vertrekken. Als een manager zich niet geschikt voelt om de nieuwe generatie te helpen, moet hij zijn verantwoordelijkheid nemen.”

Albert spoort Tedesco dan ook aan om zelf een stap opzij te zetten. Dat deed hij zelf ook. “Ik stopte omdat ik problemen had met Leekens. Met tegenzin komen is niet goed voor de groep en ook niet voor de speler in kwestie.”