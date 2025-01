'Straffe vraagprijs van Antwerp: Na Man United meldt andere Engelse ploeg zich voor Lammens'

Vorige week raakte bekend dat Senne Lammens van Royal Antwerp FC in de belangstelling staat van Manchester United. Nu spreekt men in Engeland ook over de vraagprijs en die is niet min.

De 22-jarige doelman van Royal Antwerp FC geniet de nodige interesse uit de Premier League. Na Manchester United zou nu ook Arsenal hem willen binnenhalen, aldus Engelse media. Beide ploegen hebben achter hun nummer één geen echt goede alternatieven klaar en die leegte zou Lemmens bij Arsenal en Manchester kunnen opvullen. CaughtOffside zegt dat Royal Antwerp FC voor de doelman niet minder dan 10 miljoen euro vraagt. Voor beide ploegen is dat peanuts, maar toch wel een stevige vraagprijs. Of ze dat willen op tafel leggen voor een back-up is een ander paar mouwen. Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Lammens op dit moment 4,5 miljoen euro. Er wordt verwacht dat Lammens zo’n stap zelf wel ziet zitten naar een grote club in Engeland, ook al is het om op de bank te zitten. Zijn contract op de Bosuil loopt nog tot midden 2027.