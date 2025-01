Karl Vannieuwkerke waarschuwt Zulte Waregem: 'Promotie is dichtbij, maar deze misstap kan alles veranderen'

Het seizoen 2024-2025 was voor Zulte Waregem tot nu toe een uitdagend maar veelbelovend seizoen. De club heeft haar zinnen gezet op een terugkeer naar de Belgische eerste klasse, en met vier punten voorsprong op La Louvière en negen op RWDM, lijkt het steeds realistischer te worden.

“Ik vind dat Sven Vandenbroeck prima werk levert. Hij heeft de ploeg goed gepositioneerd en het lijkt erop dat ze klaar zijn om weer naar 1A te promoveren", zegt Karl Vannieuwkerke in Het Nieuwsblad.

Toch is er één moment waar Vannieuwkerke niet helemaal mee eens is. Tijdens de huldiging van Jelle Vossen, die recent zijn afscheid aankondigde bij de club, ging Vandenbroeck volgens Vannieuwkerke de mist in.

“Je kan het toch niet maken om zoiets te doen met iemand zoals Jelle Vossen? En al zeker niet als je weet dat Hans Vanaken op bezoek komt. Dat was echt niet de juiste aanpak”, voegt Vannieuwkerke toe.

Toch denkt Vannieuwkerke dat Zulte Waregem goed op weg is om de promotie binnen te halen. “In 1B heeft Zulte Waregem altijd nog een fanbase van meer dan 4.000 mensen. Met zo’n steun zou het moeten lukken om slim en verstandig naar 1A te promoveren."

Vannieuwkerke is ervan overtuigd dat Zulte Waregem de kans heeft om kampioen te worden in 1B, maar er is wel concurrentie. La Louvière blijft dicht achter de club staan. “Het zal afhangen van hoe lang La Louvière kan blijven aanklampen, maar ik denk dat Zulte Waregem het kan waarmaken", besluit Vannieuwkerke.