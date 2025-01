Statistiekenbureau gaat helemaal los: jonge spelers van Genk, Anderlecht, Club Brugge en Gent bij de besten van de wereld

De Jupiler Pro League is andermaal een absolute transitcompetitie geworden. Maar dat betekent natuurlijk ook dat er heel wat jong talent de revue passeert in onze competitie. En daarbij dus ook een aantal spelers die bij de beteren zijn op hun plaats onder de talenten.

Het voetbalobservatorium CIES heeft aan het einde van het jaar 2024 een pittige analyse gemaakt van liefst 65 competities. Daarbij hebben ze overal gekeken naar de spelers onder de 21 jaar en gekeken wie onder hen de meeste impact weet te maken.

Per positie hebben ze een aantal statistieken onder de loep gelegd en daarbij zijn ze tot een aantal interessante vaststellingen gekomen. Met daarbij ook een flink aandeel voor de Belgische clubs en hun spelers.

Doelmannen

Als we kijken naar een aantal statistieken onder de keepers, dan zien we ook meteen een aantal spelers uit de Jupiler Pro League én Challenger Pro League de kop opsteken. Bij de korte passes staan Mike Penders van Genk (16e) en Matthias Pieklak van Lommel (20e) in het lijstje.

Bij de lange passes valt Matthieu Epolo van Standard op met zijn vierde plek. Ook Delavallée (Charleroi) en Peersman (Lierse) zijn erbij in de top-20.

Verdedigers

Als het gaat over 'full defence', dan vinden we Matte Smets van Genk op een knappe derde plaats. Hij moet enkel Khusanov van Lens en Comuzzo van Fiorentina laten voorgaan.

Bij de allround-verdedigers doen we er nog een stapje bovenop met Ordonez van Club Brugge op twee en Simic van Anderlecht op drie. Enkel Pau Cubarsi doet hier beter dan de spelers uit onze competitie, waarin we ook nog Bram Lagae van Kortrijk opmerken op stekje 14.

Verdedigende vleugelspelers

Als het dan weer gaat over de opbouw, dan komen we met Luka Vuskovic van Westerlo andermaal een topspeler tegen op een tweede plaats. Jorne Spileers moet het hier stellen met stekje 19.

Bij de verdedigende wingers vinden we met Kobe Corbanie een speler van Antwerp op plaats 12. Joaquin Seys staat bij de aanvallende verdedigers op een vijfde plaats.

Middenvelders

Bij de spelmakers op het middenveld krijgen we met Mathias Delorge van KAA Gent op een tweede plaats staan. Mario Stroeykens is dan weer de man die op twee staat bij de 'assisting midfielders' voor zijn gave om kansen te ontwikkelen.

Aanvallers

Bij de aanvallers zien we Max Dean bij de allrounders op een knappe dertiende plaats staan, als het echt gaat over een targetman hebben we met Romeo Vermant (7) en Felipe Augusto van Cercle Brugge (9) twee man in de top-10.