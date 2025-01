Wordt dit de meest verrassende transfer van de winter? 'Lamkel Zé ziet mogelijkheden en kan spectaculaire comeback maken in de JPL'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Didier Lamkel Zé zit zonder club nadat zijn avontuur in de Turkse tweede klasse niet zoals gehoopt afliep. Nu zou het zomaar kunnen dat hij alweer naar België trekt.

Didier Lamkel Zé is een naam die goed wordt gevolgd door liefhebbers van het Belgische voetbal. De Kameroener heeft zich vooral populair gemaakt met zijn fratsen bij Antwerp en KV Kortrijk in het verleden.

Momenteel zit de winger zonder club. Hij speelde bij Fatih Karagümrük in de Turkse tweede klasse, maar na nog geen half jaar heeft hij zijn contract daar in onderling overleg laten stopzetten.

Meteen na dit nieuws kwam her gerucht op gang dat hij naar Ludogorets zou kunnen gaan. We vroegen ons toen al af hoe hij toch clubs blijft vinden, maar nu is er nog straffer nieuws...

Volgens Het Belang van Limburg zou Lamkel Zé een optie zijn voor STVV. De club heeft het bijzonder moeilijk en wil nog aanvallende versterking, de diensten van de Kameroener werden al aangeboden.

Bij Sint-Truiden zijn ze er nog wel niet uit of hij al dan niet een voorstel mag verwachten. Het bljift iets om zéér goed in de gaten te houden...