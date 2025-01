België of Griekenland? Karetsas maakt zich op voor dé keuze van zijn carrière en is al duidelijker

België heeft de laatste jaren al een aantal talenten verloren aan andere landen. Toptalent Konstantinos Karetsas heeft zijn keuze nog niet moeten maken, maar zal dat wel snel doen.

België heeft niet de reputatie om talenten met een dubbele nationaliteit snel te overtuigen. Bilal El Khannouss koos voor Marokko, terwijl Matias Fernandez-Pardo onlangs liet weten dat hij sowieso voor Spanje wil spelen.

Gelukkig is er nog Konstantinos Karetsas. Het toptalent van KRC Genk maakte enorm veel indruk sinds hij zijn debuut maakte als prof in de Challenger Pro League. Er wordt nu geroteerd tussen hem en Hrosovsky bij Genk.

Hij gaat een mooie toekomst tegemoet, dat is zeker, maar bij welke nationale ploeg hij zal spelen is nog niet geweten. Hij gaf nu wel aan dat hij snel zijn beslissing zal maken.

"Ik denk dat ik het ga zien in maart", begint hij bij DAZN. "Dan kijken wie me oproept. Ik heb nu nog een drie maanden om mezelf te bewijzen bij mijn club, om te laten zien dat ik klaar ben voor de nationale ploeg. Ik sta open voor beide landen, we zien wel."

"Ik denk dat ik er pas uit ga zijn op de moment dat ik echt ga moeten beslissen. Het is natuurlijk geen gemakkelijke keuze. Het zijn twee delen van mij. Eén deel gaat altijd boos zijn op mij. Ik denk dat ik puur mijn hart ga volgen. Ik moet voor het land gaan spelen waar ik mij het beste bij voel, en waar ik alles voor kan geven. Ik sluit geen deuren", besluit hij.