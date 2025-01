Philippe Clement leeft op na cruciale zege in Old Firm Derby en haalt loftrompet boven voor ex-JPL-speler

Philippe Clement heeft weer wat ademruimte na de gewonnen Old Firm Derby. Rangers boekte een 3-0 thuiszege tegen Celtic.

Er stond serieus wat druk op voor de wedstrijd. Philippe Clement boekte dit seizoen nog niet de verwachte resultaten met Rangers, waardoor de Old Firm Derby nog eens veel belangrijker werd.

Met Nicolas Raskin (ex-Standard) als kapitein en Ianis Hagi (ex-Genk) als eerste doelpuntenmaker, won Rangers met 3-0 van Celtic. Daar bleef Arne Engels tot minuut 75 op de bank zitten.

Clement was na afloop enorm tevreden, en terecht. "De jongens kregen de beloning die ze verdienen. Dat was de afgelopen weken niet het geval", vertelde de Belgische coach volgens HLN. "Iedereen in de selectie werkt hard om beter te worden. Daar is deze overwinning het bewijs van."

Hij had het ook nog even over Raskin, die voor de eerste keer kapitein was. "Hij was daar een paar maanden geleden nog niet klaar voor. Maar hoe meer aanvoerders je hebt, hoe beter het team is."

"Deze groep groeit in positieve zin. Het is een belangrijke zege om de fans vertrouwen te geven. We tonen veel potentieel", besluit Clement.