Iedereen vol lof voor Genk, Vanhaezebrouck lanceert ook kritische noot: "Iedereen zit hem op te hemelen, maar ..."

Het voetbaljaar 2024 bracht al heel wat interessante zaken, maar ook 2025 zou wel eens heel erg interessant kunnen gaan worden in onze vaderlandse competitie. Wie wordt kampioen, wie degradeert en wie mag Europees spelen? De spanning is nu al te snijden. Hoever kan Genk komen?

KRC Genk is bij de ingang van 2025 misschien wel de verrassende leider in de Jupiler Pro League. Vooraf leken de ambities niet zo hoog te kunnen of moeten te liggen bij de Limburgers.

Nederige Duitser

Coach Thorsten Fink maakt heel wat indruk met zijn heel normale manier van doen. Hij blijft heel rustig bij de hele zaak en is ook heel nederig. Een beetje atypisch volgens de analisten - zeker voor een Duitser.

"Als ze hem vragen waarom Karetsas op de bank zit, haalt hij gewoon zijn schouders op. 'Hij is nog jong.'", liet Franky Van der Elst zich uit over de coach in Het Nieuwsblad. Waarop Vanhaezebrouck wel met een kritische noot inpikte.

Karetsas rustig brengen

"Ik blijf sowieso rustig wat Karetsas betreft. Iedereen zit hem op te hemelen, maar zijn rendement moet nog omhoog. Wat ook logisch is voor een 17-jarige."

De manier waarop Fink omgaat met de jongeling is dan weer lovenswaardig. Hem rustig brengen? Dat kan dé beste aanpak blijken te zijn met oog op de toekomst. Dat zal de toekomst moeten uitwijzen.