📷 Braziliaanse sterspeler veroorzaak groot schandaal en verdeeldheid binnen eigen familie

De Braziliaanse voetballer Hulk, is afgelopen vrijdag in het huwelijksbootje gestapt met Camila Angelo. Hoewel de liefde tussen de twee duidelijk zichtbaar is, zorgt hun relatie voor heel wat controverse.

Hulk begon zijn carrière in Brazilië, maar maakte vooral indruk in Europa. Bij Zenit Sint-Petersburg werd hij een publiekslieveling dankzij zijn krachtige schoten, snelheid en technische kwaliteiten. Afgelopen vrijdag gaf Hulk een groot feest om zijn huwelijk met Camila Angelo, waarmee hij sinds 2020 burgerlijk getrouwd is, te vieren. De twee hebben samen al twee dochters, Zaya en Aisha. Op Instagram sprak Hulk liefdevolle woorden: “Voor God en de beloften van onze liefde, zijn we verenigd in één hart, het begin van onze eeuwigheid samen! Ik hou van je!” Hoewel het feest van de liefde stralend leek, gaat er een schaduw over het huwelijk. Camila Angelo is de nicht van Iran Angelo, Hulk’s ex-vrouw, met wie hij drie kinderen heeft. Dit zorgde dan ook voor grote controverse in Brazilië. Hulk heeft zich in het verleden meermaals uitgesproken over de situatie. Hij benadrukte dat hij en Iran al uit elkaar waren toen hij en Camila een relatie begonnen. Toch blijft de publieke opinie in Brazilië verdeeld. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)