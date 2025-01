Strengere regels rondom gokreclame: OH Leuven vindt oplossing ... met nieuwe shirtsponsor

Het hing al een paar dagen in de lucht, maar nu is het ook officieel aangekondigd door OH Leuven. De Leuvenaars hebben een nieuwe sponsor voor op de voorkant van hun shirts. Door de recente wetswijzigingen die gokreclame op shirts verbieden moest er iets gebeuren.

Oud-Heverlee Leuven heeft een nieuwe sponsor voor op de voorkant van hun shirts. Door de recente wetswijzigingen die gokreclame op shirts verbieden, vervangt de websitebouwer one.com de goksponsor Star Casino.

Door de strengere regels rondom gokreclame in het voetbal, moesten veel clubs snel op zoek naar nieuwe sponsoren. Veel teams overwegen alternatieve routes zoals het gebruik van afgeleide namen of stichtingen om de wetgeving te omzeilen.

Nieuwe deal

Maar Oud-Heverlee Leuven heeft een oplossing gevonden zonder juridische risico’s. De club heeft zich van dit proces afgezonderd en is trots op de overeenkomst met one.com.

https://t.co/73t9IRzhMu wordt front of shirt partner van OH Leuven.



Websitebouwer https://t.co/73t9IRzhMu wordt de nieuwe front of shirt partner van OH Leuven. En dit al minstens tot het einde van dit seizoen.



Lees meer op https://t.co/ktUBlS3TFA #ohleuven pic.twitter.com/TQ8TnwUMWM — OH Leuven (@OHLeuven) January 6, 2025

De sponsorovereenkomst met one.com werd officieel van kracht in de laatste thuiswedstrijd voor het nieuwe jaar, waarin de club tegen Beerschot speelde. In dit duel was de websitebouwer al te zien op de boarding in het stadion. De eerste wedstrijd waarbij het nieuwe logo op de shirts van de spelers zal prijken, is de bekerwedstrijd tegen Club Brugge.

Voorlopig gaat het over een deal voor enkele maanden, maar er wordt al gesproken over een langere samenwerking. De deal is nu ook officieel bekrachtigd geworden.