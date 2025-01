'Anderlecht heeft wilde plannen en gaat los met stadionplan'

SK Deinze werd een tijdje terug failliet verklaard. Een ploeg uit de Jupiler Pro League heeft plannen met de Dakota Arena.

Het verhaal van SK Deinze in de Challenger Pro League is al eventjes helemaal geschreven. Een overname bracht niet de oplossing, waarna het faillissement volgde. Volgens diverse bronnen wil RSC Anderlecht mogelijk gebruik maken van de Dakota Arena, voor de RSCA Futures en RSCA Women.

Het stadion staat immers leeg en wordt niet meer gebruikt, maar voldoet wel aan alle normen, onder andere ook om wedstrijden live uit te zenden. Al is het volgens de regels van de voetbalbond niet mogelijk, maar daar kan eventueel een mouw aan gepast worden. Normaal moet een ploeg binnen de 30 kilometer van zijn thuisbasis spelen.

Super League en CPL in Deinze?

De beloften van Anderlecht spelen momenteel hun thuiswedstrijden in 1B in het Koning Boudewijnstadion. De vrouwenploeg komt vooral op Neerpede in actie. Het Lotto Park was dit seizoen geen optie voor beide ploegen, omdat Anderlecht de nodige problemen heeft met de grasmat en die gespaard moest worden.

Mogelijk zal er enkel gespeeld worden als er tv-wedstrijden zijn bij de vrouwenploeg. Futures-coach Jelle Coen ziet het alvast zitten. Dat liet hij weten aan Het Laatste Nieuws.

“Behalve de afstand zijn er immers alleen maar voordelen. Het is in vergelijking met het Koning Boudewijn stadion gezelliger omdat het kleiner is. Voor de Futures en de vrouwenploeg is dat veel beter. Bovendien beschikt de Dakota Arena over een zeer goede grasmat", klinkt het.