'Anderlecht wil shoppen bij KV Mechelen: dit is er van aan'

RSC Anderlecht blijft actief op zoek naar versterking in de defensie. De Brusselse club heeft zijn oog laten vallen op diverse verdedigers. Al lijkt niet elk verhaal even waarachtig te zijn.

Anderlecht naar andere spelers aan het kijken

Touba heeft zich dit seizoen ontpopt tot een van de sterkhouders van KV Mechelen. Hij speelt voornamelijk centraal in de verdediging, maar kan ook uit de voeten als linkerflankverdediger in een driemansdefensie.

KV Mechelen huurt Touba dit seizoen van Basaksehir en heeft in de huurovereenkomst een aankoopoptie van 800.000 euro opgenomen. Besnik Hasi is heel tevreden van de verdediger en zou mogelijk overwegen om hem langer in huis te halen.

Aankoopoptie lichten?

Een optie zou ook kunnen zijn dat Mechelen de aankoopoptie licht en vervolgens Touba met (veel) winst kan doorverkopen aan een andere ploeg.

Volgens Het Nieuwsblad zou dat achter niet Anderlecht gaan worden. Zij mikken vooral op andere opties en zien in Touba niet meteen de gewilde versterking. Sowieso zal de geruchtenstorm de komende weken zeker nog toenemen op diverse gebieden.