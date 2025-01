Dat is wel heel weinig... 'Antwerp vangt nog minder geld voor Jean Butez dan verwacht'

Het ziet ernaar uit dat Jean Butez eerstdaags wordt voorgesteld bij Como. Na heel wat heisa en verwarring zou de deal toch rond zijn geraakt.

Sacha Tavolieri meldt dat de Franse doelman zijn medische tests heeft afgelegd en daar ook voor geslaagd is. Hij zou zijn contract al getekend hebben tot juni 2028.

Antwerp vangt wel echt niet het gehoopte bedrag voor zijn doelman... Er zou slechts 2 miljoen euro (plus bonussen) gemoeid zijn met de transfer. Eerst werd er nog gesproken van 3 miljoen euro.

Dat terwijl zijn marktwaarde door Transfermarkt op zo'n 4 miljoen euro wordt geschat. In juni was dat nog 8 miljoen euro, maar door amper te spelen bleef dat natuurlijk niet zo.

Het originele plan was ook om hem deze zomer al van de hand te doen, maar dat lukte niet. Een halfjaar vertraging heeft uiteindelijk niemand veel goeds gedaan zo lijkt...

