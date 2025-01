Pocognoli zit met de handen in het haar over sterkhouders en komt met nieuws over Lapoussin

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het wordt puzzelen voor Pocognoli voor de belangrijke verplaatsing in de Croky Cup richting Antwerp. Een topspeler is nog afwezig, een andere onzeker voor de clash met The Great Old. Dat heeft de coach ook duidelijk gemaakt.

Kevin Mac Allister is onzeker voor de verplaatsing van Union naar Antwerp in de Beker van België, terwijl Kevin Rodriguez zeker afwezig zal zijn omdat hij nog een paar extra vrije dagen heeft. Na de moeilijkheden aan het begin van het seizoen heeft Union zijn hoofd omhoog gehouden in het kampioenschap en behaalde het op het veld van Gent tijdens de laatste ontmoeting van 2024 een eerste succes in een uitwedstrijd in de Pro League. Onzekerheden Twee weken later zullen de vice-kampioenen uit Sint-Gillis naar Antwerp reizen voor de kwartfinales van de Beker van België. Een wedstrijd waarbij Sébastien Pocognoli mogelijk zonder een aantal belangrijke spelers zal moeten spelen. Ten eerste Kevin Mac Allister. De Argentijnse centrale verdediger kampt nog steeds met een blessure aan de hamstrings sinds de wedstrijd tegen Club Brugge en is onzeker, zo kondigde Sébastien Pocognoli aan tijdens de persconferentie. Ross Sykes wordt getipt als zijn vervanger. Lapoussin in de selectie In de aanvalslinie zal de coach van Union niet kunnen rekenen op Kevin Rodriguez, die nog een paar extra dagen in Ecuador is gebleven met zijn familie. "We hopen hem binnenkort weer terug te hebben", aldus Pocognoli. Dus het team zal het zonder beide "Kevins" moeten stellen, maar met Loïc Lapoussin "beschikbaar, net als iedereen", zal Union proberen, net als in de laatste bekerfinale, de Antwerpenaren te verslaan.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Antwerp - Union SG live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (08/01).