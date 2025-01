Luka Vušković wil naar de absolute top, maar erkent zijn grootste werkpunt

Luka Vušković is pas 17 jaar oud, maar zijn prestaties op het veld blijven zowel vrienden als vijanden verbazen. Als centrale verdediger bij Westerlo laat de jonge Kroaat keer op keer zien dat hij niet onderdoet voor zijn ervaren tegenstanders.

In een seizoen waarin zijn club worstelt met consistentie, steekt Vušković met kop en schouders boven de rest uit. Zijn indrukwekkende prestaties zijn niet alleen verdedigend te noemen, maar ook aanvallend weet hij het verschil te maken.

Vušković begon zijn carrière bij Hajduk Split, waar hij al op jonge leeftijd indruk maakte. Hij werd de jongste doelpuntenmaker uit de clubgeschiedenis en won er de Kroatische beker.

Vušković's ambities reiken ver voorbij de Belgische velden. Hij heeft zijn zinnen gezet op een topcarrière, en zijn droom is om zijn talenten te tonen in de Premier League.

De verdediger wordt momenteel geleend van Tottenham en zou een toekomst in Londen wel zien zitten. "Toen mijn vader me vertelde over Spurs en het mooie traject dat voor me klaarstond, was ik meteen overtuigd", legt de verdediger uit in de Gazet van Antwerpen.

Toch geeft hij toe dat zijn snelheid het grootste werkpunt is wil hij de absolute top bereiken. "Snelheid is belangrijk voor een centrale verdediger, dus ik werk er elke dag aan." Vušković kijkt ernaar uit om zich verder te ontwikkelen en te spelen naast toppers als Micky van de Ven en Cristian Romero.