'Anderlecht neemt duidelijk standpunt in rond transfer van Yari Verschaeren'

Er wordt de laatste weken heel wat gepraat over de toekomst van Yari Verschaeren. Anderlecht zou bereid zijn om hem te laten gaan bij een goed bod, maar hij moet zelf ook willen.

Yari Verschaeren kent zo zijn ups en downs bij Anderlecht. Hij speelt al zo'n vijf jaar bij de A-kern van paars-wit, maar vooral moeite met consistent te blijven.

Wanneer iedereen beschikbaar is op het middenveld, dan zakt Verschaeren nogal snel weg in de pikorde van David Hubert. Hij is dit seizoen zeker geen vaste basisspeler.

Hij speelde wel al iedere competitiewedstrijd, al was hij maar in 13 van de 20 matchen basisspeler. Voorlopig heeft hij het niveau nog niet gehaald wat van hem verwacht werd.

Er gaan dan ook enkele geruchten rond over een eventuele transfer. Eerder werd de interesse van Westerlo al aangehaald, maar ook Trabzonspor heeft zijn oog laten vallen op de 23-jarige middenvelder.

Het Nieuwsblad meldt nu dat de Turkse club effectief gepolst heeft bij Verschaeren, maar dat hij zelf niet zo happig is om in Turkije te gaan spelen. Langs de andere kant staat Anderlecht wel open voor een transfer bij een goed bod.