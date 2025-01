Manchester City deed De Bruyne een voorstel, maar: 'Deze absolute Europese grootmacht ruikt een kans en wil zich versterken met Rode Duivel'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De toekomst van Kevin De Bruyne zal de komende maanden de voetbalmedia beheersen. De Rode Duivel is immers vrij om zijn krabbel te zetten waar hij wil. En dat weet ook FC Barcelona héél goed.

El Nacional meldt dat FC Barcelona interesse heeft in Kevin De Bruyne. De Catalaanse grootmacht ziet in onze landgenoot een enorme opportuniteit.

Eerst en vooral is De Bruyne transfervrij. Met andere woorden: zonder contractverlenging bij Manchester City kan de middenvelder na het seizoen gratis opgepikt worden.

Daarnaast ziet Barcelona in De Bruyne een ideaal alternatief voor Dani Olmo. De Spanjaard is voorlopig opnieuw geregistreerd om te spelen, maar hoe groot is de kans dat dat ook zo zal blijven?

Maar de financiële problemen van Barça lijken de komst van De Bruyne eveneens onhaalbaar te maken. Hoe willen de Catalanen de Rode Duivel immers inschrijven?

Waar voetbalt Kevin De Bruyne volgend seizoen?

Minstens even belangrijk: ook Manchester City heeft inmiddels de debatten geopend. The Citizens willen De Bruyne graag in het Etihad Stadium houden. Ondertussen ligt dit voorstel op tafel.