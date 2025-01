OFFICIEEL: KRC Genk heeft weer beet op de transfermarkt en haalt jeugdinternational binnen

KRC Genk heeft weer beet op de transfermarkt. Kenshin Yasuda komt op huurbasis over van Oita Trinita. De Japanner komt Jong Genk versterken.

KRC Genk heeft naast Lorenzo Youndje nog versterking voorgesteld voor Jong Genk, de beloftenploeg in 1B. Kenshin Yasuda komt over van Oita Trinita, een Japanse tweedeklasser.

De kapitein van de Japanse U20 trekt naar Limburg. Bij Jong Genk willen ze eerst zien wat hij allemaal te bieden heeft, daarom wordt hij tot aan het einde van het seizoen gehuurd.

Er zit ook een aankoopoptie in zijn contract, dus er zal nog een beslissing volgen na dit seizoen. Yasuda is een 19-jarige defensieve middenvelder die nu voor zijn eerste ervaring in het buitenland staat.

Bij Oita Trinita speelde hij al 77 wedstrijden, waarin hij goed was voor zeven doelpunten en één assist. Hij zal een rol moeten spelen in de strijd om het behoud.

Jong Genk staat laatste in de Challenger Pro League met slechts 11 punten na 15 speeldagen. Hun laatste wedstrijd van 2024 speelden ze 2-2 gelijk tegen Francs Borains. Zaterdag neemt Jong Genk het op tegen de RSCA Futures.