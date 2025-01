Sadiki zéér streng voor eigen ploegmaats na blamage tegen Antwerp: "Alsof het een training was"

Voor Union is de bekerexit er eentje om snel te vergeten. Een 5-1 nederlaag bij Antwerp, zo wil je er als titelverdediger niet uit gaan.

"Of we niet op niveau waren?", dat is nog licht uitgedrukt, steekt een teleurgestelde Noah Sadiki zijn onderliggende frustratie niet onder stoelen of banken. "Het leek well alsof ze aan het trainen waren tegen ons en wij liepen achter de bal aan"

"Er was niet veel te zien van het Union dat we kennen", ging Sadiki verder. "Wat Union al jaren toont aan mentaliteit op het veld, kwam er vanavond niet aan te pas. Gelukkig hebben we de competitie en de Europa League nog en komt de volgende wedstrijd er snel aan om deze te vergeten", klonk het.

Bij een 2-0 voorsprong voor Antwerp leek Sadiki Union nochtans opnieuw in de wedstrijd te trappen met een mooie volley die via de lat in doel verdween. Het was echter maar een kleine opflakkering want uiteindelijk kregen de Brusselaars nog drie doelpunten binnen.

"Slechtste wedstrijd van het seizoen"

"De slectste wedstrijd van het seizoen voor ons en hopelijk ok de laatste. We wisten waar we ons aan konden verwachten vanavond op het veld van Antwerp en toch gaven we niet thuis. Na zo'n ongeslagen reeks van 13 wedstrijden is de manier waarop we vandaag verliezen ongezien", bleef Sadiki hard voor zichzelf en zijn ploegmaats.

Als het een troost mag wezen, is de kalender voor Union wel een tikkeltje lichter geworden. Met ook nog Europese midweekwedstrijden (minstens 2) in het verschiet, gingen de komende weken enorm druk worden. Dat zijn ze nog, maar de halve finales van de beker vallen er toch al tussenuit.