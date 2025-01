Terug naar af voor Pocognoli die duidelijk weet wat aan de basis lag voor pijnlijke bekeruitschakeling

Er zijn leukere dingen om te doen op een koude, sneeuwende avond in januari dan met 5-1 te verliezen tegen Antwerp in de beker. Het is een bittere pil voor Union dat een reeks van 13 ongeslagen wedstrijden ten einde ziet komen.

Jezelf opvolgen als bekerwinnaar, het blijft iets aartsmoeilijk dat al 20 jaar geleden is en ook dit seizoen niet zal gebeuren. De uitschakeling van Union tegen Antwerp betekende namelijk ook de uitschakeling van de regerende bekerhouder. Het werd uiteindelijk een zoete revanche voor Antwerp, de verliezer van de bekerfinale vorig seizoen, door Union met zware 5-1 cijfers opzij te zetten.

"De analyse is simpel", oordeelde Union-trainer Pocognoli op de persconferentie na de partij. "We verdienden het vandaag niet en Antwerp was beter. Een verplaatsing naar Antwerp is altijd lastig, in welke competitie ook, en we waren niet op de afspraak."

Streng vs mild

Middenvelder Noah Sadiki was in zijn reactie zeer streng op het niveau van zijn ploeg en oordeelde dat het de slechtste wedstrijd van het seizoen was. Bovendien toonde Union volgens de 19-jarige Sadiki niet waar het voor stond en was zeggen dat Union onder hun gebruikelijke niveau speelde nog heel licht uitgedrukt.

Pocognoli schuwde dan toch eerder de sterke woorden in zijn analyse: "Een non-match vond ik het niet maar het was zeker niet goed genoeg, zowel collectief als individueel. We gaven de doelpunten weg door te veel individuele fouten te maken", vond hij.

Drukke kalender mocht drukker

Union heeft met de competitie en de Europa League nog wel twee competities waar het in meespeelt en de wedstrijden elkaar snel zullen opvolgen. "Maar als daar nog twee wedstrijden voor de halve finale van de beker tussen hadden gezeten, had ik dat zeker niet erg gevonden. Nu moeten we tonen dat we de knop kunnen omdraaien want de volgende wedstrijd zal er snel staan", aldus Sebastien Pocognoli.