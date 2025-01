Didier Lamkel Zé reageert op feit dat hij met tas van Antwerp op STVV arriveerde

Didier Lamkel Zé trainde donderdag voor het eerst mee bij STVV. Zijn eerste frats had hij toen alweer achter de rug.

Didier Lamkel Zé deed wat hij alleen kan. Hij arriveerde bij STVV voor medische testen, met een sporttas van Royal Antwerp FC in de hand. Meteen zijn eerste frats klonk het toen.

“Precies om die reden lees ik geen media”, vertelt de Kameroener aan Het Nieuwsblad over de zaak. “Die tas was die van mijn vriendin, de enige die ik in België ter beschikking had toen ik hier landde, mijn andere valiezen stonden nog in Turkije.”

Voor Lamkel Zé was dat geen probleem om die tas te gebruiken, want op dat moment was hij officieel nog geen speler van Sint-Truiden. Het contract moest later getekend worden.

“Pff, in België zoekt de media altijd naar iets negatiefs rond mijn persoon om mee uit te pakken. Als je al iemands tas moet filmen als hij ergens toekomt en daarop moet focussen… in Turkije en Frankrijk heb ik zulke zaken nooit meegemaakt.”

Volgens Lamkel Zé zou je, als hij echt een enfant terrible was, ook in andere landen dergelijke zaken kunnen lezen over hem, maar die zijn er niet. Eerder liet hij al weten enkel in België problemen te ondervinden, maar toch komt hij terug.

“Omdat ik voelde dat ik nog iets had te bewijzen. Dat ik ook bij een team uit de middenmoot mijn kwaliteiten kan tonen. En omdat ik geloof in het voetbal dat Felice Mazzu wil spelen”, besluit Lamkel Zé.